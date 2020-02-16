Bircan Bali ve avukat Ömer Gezen boşanıyor

Evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını öne sürerek boşanma talebinde bulunan Ömer Gezen, çekişmeli olarak açtığı davada gizlilik ve yayın yasağı talebinde bulundu. Mahkeme bu talebi kabul etti. Ömer Gezen’le Beşiktaş Evlendirme Dairesi’nde sade bir törenle nikâh masasına oturan Bircan Bali, evliliği Instagram paylaşımıyla duyurmuştu.

﻿﻿﻿Bircan Bali, 4 Ocak 1988 tarihinde dünyaya geldi. Muğla Ünversitesi'nden mezun olan Bircan Bali, 6 Temmuz 2013 tarihinde Şenol İpek'le evlendi. 2018 yılında Şenol İpek ile boşanma kararını sosyal medya hesabından paylaştığı video ile duyuran Bali, Ömer Gezen le 2019 yılında evlendi. Avukatlık ve hukuk bürosunda karyerini sürdüren Ömer Gezen, aslen Antalyalı.

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