Magazin Bircan Bali'nin estetiksiz hali sosyal medyayı salladı

Bircan Bali'nin estetiksiz hali sosyal medyayı salladı

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Bircan Bali'nin estetiksiz hali sosyal medyayı salladı

'Söylemezsem Olmaz' programında yorumculuk yapan ve sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Bircan Bali, son paylaşımı ile takipçilerini şaşırttı.

23 Mart 2021, Salı 22:43 Son Güncelleme:
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Seren Serengil ve Arto ile sunduğu Söylemezsem Olmaz programının yorumcularından Bircan Bali, estetiksiz halini paylaştı. Bali, geçmiş yıllara ait olan fotoğrafını paylaşmasının ardından sosyal medyanın gündemine oturdu.

"ÜNİVERSİTEDE KARAMELDİ SAÇLARIM" 

Bali, paylaşımına, "Üniversitede karameldi saçlarım... Şeker kokmayı o zaman da seviyordum... Gözlerimin üzerini boyuyordum yine sadece... Mavi kolyem hala duruyor... Ellerim hala minicik, tenim hep esmer... Yine işaret parmağıma takarım böyle yüzükleri biliyorsun... Böyle kolsuz elbiseler hala yakışmaz ama giyerim. Anlayacağın çok az şey değişiyor... Ya da çok şey..." notunu ekledi.


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