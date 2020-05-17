Magazin Birce Akalay hep gergin

Birce Akalay hep gergin

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Birce Akalay hep gergin

Kuruçeşme’de sevgilisi Fasih Saylan ile görüntülenen ünlü oyuncu Birce Akalay her zamanki gibi sinirlenip el kol işaretleri yaptı.

17 Mayıs 2020, Pazar 07:01 Son Güncelleme:
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Birce Akalay 6 önce aşk yaşamaya başladığı Fasih Saylan ile önceki gün Kuruçeşme’de görüntülendi. Oyuncu objektifleri fark edince her zamanki gibi sinirlendi, el kol işaretleri yaptı. Soruları da yanıtsız bıraktı.

Hem şaşırdı, hem utandı

Birce Akalay geçtiğimiz hafta Arnavutköy’deydi. Otomobili ile sahil hattında tur atan oyuncunun yanında bir süredir aşk yaşadığı Fasih Saylan yoktu. Birce Akalay karşısında bir anda muhabirleri görünce hem şaşırmış, hem de utanmıştı. Eliyle ilginç hareketler yapmıştı.

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