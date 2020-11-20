Birce Akalay: İçimden şiddet çıktı

Birce Akalay, YouTube’da yayınlanan ‘İbrahim Selim İle Bu Gece’ programına konuk oldu. Birbirinden ilginç açıklamalar yaptı. Gençlik yıllarında babasının klima servisinde çalıştığını söyleyip “Telefon hattı bağlardım. Alet edavatın içinde büyüdüm, elektronikten anlarım. Bir ara da harçlığımı çıkartmak için spor spikerliği yaptım. Maç anlatmayı çok istiyordum ama beceremedim” dedi. Ortaokulda kavgaya karıştığını itiraf eden oyuncu, “Bir kızla kapıştım. Hayatımda ilk defa içimden şiddet çıktı. Maruz kaldığım şeyler yüzünden öfkemi kontrol edemedim. Sonra pişman oldum tabii.”

"Dolgularım ve botokslarım var"

İşte Birce Akalay’ın açıklamaları: