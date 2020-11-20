Birce Akalay: İçimden şiddet çıktı
Birce Akalay önceki akşam çekimleri Zorlu Center'da yapılan İbrahim Selim’in YouTube’daki ‘İbrahim Selim İle Bu Gece’ programında ilginç açıklamalar yaptı.
20 Kasım 2020, Cuma 07:01 Son Güncelleme:
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Birce Akalay, YouTube’da yayınlanan ‘İbrahim Selim İle Bu Gece’ programına konuk oldu. Birbirinden ilginç açıklamalar yaptı. Gençlik yıllarında babasının klima servisinde çalıştığını söyleyip “Telefon hattı bağlardım. Alet edavatın içinde büyüdüm, elektronikten anlarım. Bir ara da harçlığımı çıkartmak için spor spikerliği yaptım. Maç anlatmayı çok istiyordum ama beceremedim” dedi. Ortaokulda kavgaya karıştığını itiraf eden oyuncu, “Bir kızla kapıştım. Hayatımda ilk defa içimden şiddet çıktı. Maruz kaldığım şeyler yüzünden öfkemi kontrol edemedim. Sonra pişman oldum tabii.”
"Dolgularım ve botokslarım var"
İşte Birce Akalay’ın açıklamaları:
- “Müthiş bir balerin değildim.”
- “Dolgularım, botokslarım var. Ama estetik için bıçak altına yatmadım.”
- “Sevgilimin günlüğünü bulsam okumam.”
- “Evlilik aşkı ara sıra, bazı bazı öldürür.”
- “Türkiye kısa saçlı kadını kabul edemiyor.”
- “Düzen severim, disiplinliyim, titizim. Mükemmeli ararım. Bu bazen birilerini rahatsız edebiliyor. Bir türlü salamıyorum kendimi.”
- “En büyük takıntım toparlamak. Kuliste bile boş durmam.”
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