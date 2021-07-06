Birce Akalay ile yeni sevgilisi ilk kez görüntülendi

Birce Akalay, aradığı aşkı sonunda buldu. Akalay, önceki akşam yaklaşık bir aydır aşk yaşadığı mimar sevgilisi Erdem Hamza ile görüntülendi. Asmalımescit'te bir mekanda arkadaşlarıyla eğlenen çiçeği burnunda çiftin, birbirlerine baktığı anlar objektiflere böyle yansıdı.

AŞK SORUSUNA CEVAP VERMEDİ

Mekan çıkışı gazetecilere, "İyi akşamlar" diyerek aracına binen Birce Akalay, yeni ilişkisinin sorulması üzerine, "Teşekkürler, hiç o konuları konuşmayalım." diyerek oradan uzaklaştı. 37 yaşındaki Akalay'ın açıklama yaptığı sırada aracın içinde bulunan Hamza ise yüzünü gizledi.

'AYRILDIK, ARKADAŞIZ'

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz aylarda bir süredir aşk yaşadığı Fasih Saylan ile yollarını ayırdığını açıklamıştı. Akalay, "Hala arkadaşız ama ilişkimizi sonlandırdık. Çok eski dostuz zaten" demişti. Muhabirlerin, "Evlenmek istiyor musunuz?" sorusuna ise güzel oyuncu, "Hayır" yanıtını vermişti.

İKİ KEZ EVLENDİ

Birce Akalay, 2011 yılında kendisi gibi oyuncu olan Murat Ünalmış ile dünyaevine girmişti. Ancak çiftin mutluluğu kısa sürmüştü. İkili, yollarını 2012'de ayırmıştı.

Akalay, 2014 yılında ise bir dönem aynı dizide rol aldığı Sarp Levendoğlu ile nikah masasına oturmuştu. Daha önce iki kez ayrılığın eşiğinden dönen ikili, üçüncü kararlarından geri adım atmamıştı.







