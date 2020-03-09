Magazin Birce Akalay isyan etti: Fotoğrafta cinsellik yok

Birce Akalay isyan etti: Fotoğrafta cinsellik yok

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Birce Akalay isyan etti: Fotoğrafta cinsellik yok

Instagram Birce Akalay'ın paylaştığı fotoğrafı 'Çıplaklık ve cinsellik barındırdığı' gerekçesiyle kaldırınca, ünlü oyuncu isyan etti...

09 Mart 2020, Pazartesi 13:27 Son Güncelleme:
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Birce Akalay, dün Instagram sayfasında Kadınlar Günü mesajı paylaştı. Akalay'ın sayfasında kullandığı fotoğraf Instagram tarafından "Çıplaklık ve cinsellik barındırdığı" neden gösterilerek kaldırıldı. Birce Akalay, Instagram'ın gerekçesini sayfasında paylaştı. Duruma, aralarında Selen Soyder, Serkan Altunorak ve Burcu Kara'nın da bulunduğu birçok ünlü isimden tepki gecikmedi.

'Kategorize etmeyin yeter'

Birce Akalay, kısa bir süre sonra aynı fotoğrafı tekrar sayfasında yayınladı. Altına da "Kadınları öldürmeyin. Tecavüz ve taciz etmeyin. Vurmayın, sövmeyin, haklarını gasp etmeyin, ötekileştirmeyin, istediğiniz şekillere sokmaya, seslerini kısmaya, varlıklarını, kimliklerini, amaçlarını, hayallerini yok etmeye çalışmayın, içlerindeki çocuğu aşağılamayın, bedenlerini metalaştırmayın, kategorize etmeyin yeter! Yoksa bize her gün kadınlar günü." notunu düştü.

Birce Akalay, Instagram'a da "Bu fotoğrafta cinsel içerik yok. 12 güzel kadın halka şeklinde yüzüyor ve birlikte mutlular" mesajını gönderdi.

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