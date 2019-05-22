Birce Akalay: Kalbimin nasıl karardığını hatırlıyorum

Bir dönem baleyle uğraşan Birce Akalay, o zamanlar giydiği tütüsünü fotoğraflayarak takipçileriyle paylaştı ve altına şu satırları yazdı:

“Bugün çatı arasından çıkardım hayatımın son tütülerini. 16 yaşımdaydım. O zaman nasıl karardığını hatırlıyorum kalbimin. Bir düzine kilo almıştım derhal ve depresyona girmiştim ergenliğimi de hayal kırıklığımın yanına katarak. Acımı, sanki bir arenaya anlatmaya çalışırcasına büyük yaşıyor, o günleri hayatımın en karanlık günleri sanıyordum, meğer değilmiş. Hayat kaşla göz arasında yeni hediyeler vermiş bana. Sonra baktım ki hep böyle oluyor aslında. Benden aldığın ve verdiğin her şeye minnettarım. Seni çok seviyorum hayat.”