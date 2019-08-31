Birce Akalay özür diledi

Sosyal medyayı güncel konular hakkında paylaşım yapmak için kullanan ve özel hayatı hakkında pek paylaşım yapmayan Birce Akalay, evinde ölü bulduğu bir iguana yavrusunun fotoğrafını paylaştı.

'ELLERİ DİRSEKLERİ BİZE NE KADAR BENZİYOR'

Birce Akalay, paylaşımında "Bugün kapımda ölü buldum bu güzelliği... Elleri dirsekleri bize ne kadar benziyor anlatamam… Iguana yavrusuymuş, kendi konforum için evi ilaçlattığıma bu kadar üzüleceğimi hiç tahmin etmezdim. Evrildiğimiz yere ihanetimiz gibi… Özür dilerim" dedi.

HAYRANLARINA YENİ SEZON MÜJDESİ VERMİŞTİ

Birce Akalay, geçen gün de yaptığı paylaşımda 7 Kocalı Hürmüz müzikali hakkında "Sıcak sıcak güzel haber verelim o zaman! Gönlümün Sultanı canım Hürmüz'üm... 3. Sezonda evimizde görüşmek üzere" diyerek hayranlarına güzel haberi vermişti.