Birce Akalay utandı ve şaşırdı

Birce Akalay önceki gün Arnavutköy’deydi. Otomobili ile sahil hattında tur atan oyuncunun yanında bir süredir aşk yaşadığı Fasih Saylan yoktu. Birce Akalay karşısında bir anda muhabirleri görünce hem şaşırdı, hem de utandı. Eliyle ilginç hareketler yaptı.

Birce Akalay hastalığını ilk kez açıkladı

Oyuncu Birce Akalay, bir derginin Instagram üzerinden yapılan canlı yayınına konuk olmuştu. Akalay, canlı yayında kimsenin bilmediği hastalığından ilk defa bahsetmişti.

Karantina sürecinin ilk gününde başka şehirde olduğunu anlatan Akalay, “Öyle denk geldi. Şimdi evimdeyim. Ama klostrofobim var ve evde durmak çok zor benim için. Yeni yeni ‘zamanı etkili değerlendirme’ kafasına giriyorum. Düşünmeyi bloke etmişiz, bu dönemde onu anladım. Varlığım ve ihtiyaçlarımıza yönelik blokajlar indirmişiz. Bu dönemde düşünmeye döndük” ifadelerini kullandı.

Akalay, ayrıca sürecin herkesi eşitlediğine inandığını da, "Her şeyi kendimiz yapıyoruz. Hepimizin eşitlendiği bir dönem" sözlerine ekledi.

Klostrofobi nedir?

Klostrofobi, genel anlamıyla küçük bir alana ya da odaya girmenin veya kaçmanın korkusu. Birçok durum veya uyaranlar tarafından tetiklenebilir. Kalabalık asansörler, penceresiz odalar ve hatta dar boğaz kazaklar da dahildir. Genellikle anksiyete bozukluğu olarak sınıflandırılır ve bu gen olarak panik atak ile sonuçlanır.