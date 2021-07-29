Birce Akalay 1.5 aydır mimar Erdem Hamza ile birlikte. İlk kez İstanbul’da bir mekanda ortaya çıkıp aşklarını ilan etmişlerdi. Şimdi ise Bodrum’da tatildeler. Birce Akalay önceki gün kız arkadaşlarıyla Ortakent’teki Dalga Beach’te görüntülendi. Keyfi de bir hayli yerindeydi.

SEVGİLİSİYLE BULUŞTU

Birce gün boyu arkadaşlarıyla sohbet etti, denize girdi. Köpeği Chipsy ile suda oyun oynadı. Muhabirleri görünce de gülümseyip el sallayarak poz verdi. Akşam üstü ise yanına sevgilisi geldi. Çiçeği burnunda aşıklar arkadaşlarıyla sohbet edip günü tamamladı. Birce Akalay fit görünüyordu.