Magazin Birce Akalay ve sevgilisi yaylalarda!

Birce Akalay ve sevgilisi yaylalarda!

Magazin

Birce Akalay ve sevgilisi yaylalarda!

Birce Akalay yeni sevgilisi Erdem Hamza ile Karadeniz tatiline çıktı.

27 Haziran 2021, Pazar 09:04 Son Güncelleme:
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Oyuncu Birce Akalay, Şubat 2020’de eski dostu Fasih Saylan ile aşk yaşamaya başlamıştı. Fakat bu aşkın ömrü uzun sürmedi. Mart ayında ayrıldığını açıkladı. Yeni bir aşka yelken açtığı söylenen oyuncu, Gossippasta Instagram bloğunun iddiasına göre, kalbini Mimar Erdem Hamza’ya kaptırdı.

Karadeniz’de tatilde olan çift aynı yerlerden yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekti.


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