Birce Akalay ve sevgilisi yaylalarda!

Oyuncu Birce Akalay, Şubat 2020’de eski dostu Fasih Saylan ile aşk yaşamaya başlamıştı. Fakat bu aşkın ömrü uzun sürmedi. Mart ayında ayrıldığını açıkladı. Yeni bir aşka yelken açtığı söylenen oyuncu, Gossippasta Instagram bloğunun iddiasına göre, kalbini Mimar Erdem Hamza’ya kaptırdı.

Karadeniz’de tatilde olan çift aynı yerlerden yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekti.







