Oyuncu Birce Akalay, Ağustos 2014'te evlendiği Sarp Levendoğlu'ndan Ocak 2017'de boşanmış, yaralı kalbinin ilacını balet Can Tunalı'da bulmuştu.

İki ay önce ayrılsalar da birbirlerinden vazgeçemediler ve geçenlerde ilişkilerine bir şans daha verdiler. Sevgililer barışı da geçen hafta Bodrum tatiline çıkarak kutladı.

''BİZİ BİZ YAPAN SADECE İYİ GÜNLER DEĞİL''

Akalay, sevgilisi ile beraber çektirdiği bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. Fotoğrafın altına da şu notu düştü: "Bizi biz yapan sadece iyi günler değildi. Hiç olmadı zaten. Yeniden doğduğum o günleri de unutmadım ve asla unutmayacağım. Dostum, sevgilim, yol arkadaşım. İyi ki.."

Oyuncunun bu paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı.

İŞTE BİRCA AKALAY'IN O PAYLAŞIMI:











