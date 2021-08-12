Magazin Birce Akalay'ın sevgilisinin içinden Cem Yılmaz çıktı!

Birce Akalay'ın sevgilisinin içinden Cem Yılmaz çıktı!

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Birce Akalay'ın sevgilisinin içinden Cem Yılmaz çıktı!

Bodrum'da sevgilisiyle tatil yapan Birce Akalay gülme krizine girdi. Ünlü oyuncu, Erdem Hamza’nın esprileri karşısında attığı kahkahalarla dikkat çekti. Umut ÜNVER / POSTA

12 Ağustos 2021, Perşembe 07:01 Son Güncelleme:
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Birce Akalay ile mimar aşkı Erdem Hamza’nın Bodrum tatili tam gaz devam ediyor. Önceki gün Ortakent’teki Dalga Beach’teydiler. Erdem Hamza sevgilisini denizde omuzlarına alıp gezdirdi. Ardından sarmaş dolaş oldular. Neşeli kişiliği ile dikkat çeken Erdem Hamza yaptığı espriler ve şakalarla Birce Akalay’ı suyun içinde gülme krizine soktu.

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