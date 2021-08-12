Birce Akalay ile mimar aşkı Erdem Hamza’nın Bodrum tatili tam gaz devam ediyor. Önceki gün Ortakent’teki Dalga Beach’teydiler. Erdem Hamza sevgilisini denizde omuzlarına alıp gezdirdi. Ardından sarmaş dolaş oldular. Neşeli kişiliği ile dikkat çeken Erdem Hamza yaptığı espriler ve şakalarla Birce Akalay’ı suyun içinde gülme krizine soktu.



