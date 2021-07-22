Türkiye Birçok ilçede denize girmek yasaklandı! Acı haber geldi

Birçok ilçede denize girmek yasaklandı! Acı haber geldi

Türkiye

Birçok ilçede denize girmek yasaklandı! Acı haber geldi

Şile Ayazma ve Kızılcaköy plajında denize giren 2 kişi boğularak hayatını kaybetti. Kayıp iki kişi için ise arama çalışmaları devam ediyor. Şile Kaymakamlığı tarafından ilçe sınırları içinde havanın rüzgarlı ve denizin dalgalı olması nedeniyle denize girmek yasaklandı. Aynı yasak kararı Sarıyer, KarasuSq ve Kandıra için de alındı.

22 Temmuz 2021, Perşembe 12:49 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Ayazma Plajı'nda 07.30 sıralarında serinlemek için denize giren 3 kişi dalgalara kapıldı. Bir süre sonra Suriyeli Muhammed El Ömer gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine, sahil güvenlik, arama kurtarma , polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Boğulma tehlikesi geçiren Suriyeli cankurtaranlar tarafından denizden çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan Ömer yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aynı plajda denize giren 2 kişi de dalgalara kapılarak kayboldu. Kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Kayıp olan bir kişinin yakınları sinir krizi geçirdi. 

KIZILCAKÖY PLAJINDA DA 1 KİŞİ BOĞULDU

Kızılcaköy plajında 1 kişinin de boğularak hayatını kaybettiği öğrenildi.

DENİZE GİRMEK YASAKLANDI

Öte yandan Şile Kaymakamlığı tarafından ilçe sınırları içinde havanın rüzgarlı ve denizin dalgalı olması nedeniyle denize girmek yasaklandı. Şile sahilinde rüzgarın etkisiyle oluşan yoğun dalgalar nedeniyle denize girilen noktalardaki güvenlik tedbirleri artırıldı.

Sarıyer'de de denize girmek yasaklandı.

KANDIRA'DA DENİZE GİRMEK YASAKLANDI

Kandıra Kaymakamlığınca rüzgarlı hava nedeniyle Cebeci, Kumcağız, Sarısu ve Bağırganlı'da yeni bir duyuruya kadar denize girmenin yasaklandığı bildirildi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, aşırı dalgalı olması nedeniyle denize girmek yasaklandı. Cankurtaranlar anonslar yaparak denizde olanları sahile çıkardı. 

Karasu sahilleri tatilcilerle dolarken, denizin aşırı dalgalı olması tehlike oluşturdu. Olası tehlikelere karşı Karasu Kaymakamlığı’nın kararıyla denize girmek yasaklandı. Sahilde bulunan cankurtaranlar, anonslar yaparak denizde bulunanların sahile çıkmasını istedi. Vatandaşlar sahilde oturarak zaman geçirdi.

DHA - AA

Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Biz 'Ped' tartışırken millet uzaya çıktı!
Şirin Sever
Hakan Çelik
Kurtuluş umudu 2022 ötesine sarktı
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Olmaz olmaz
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Kılıçdaroğlu’nun Suriyeli çözümü
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Böyle gidersek...
Murat Çelik
Murat Gülderen
64 kilometrelik aroma yolu
Murat Gülderen
Banu Şen
Gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü Aydın
Banu Şen
Erkut Can
Üçüncü doz çeşitlemesi
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Sızma girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getirildi