Birçok ilçede denize girmek yasaklandı! Acı haber geldi

Ayazma Plajı'nda 07.30 sıralarında serinlemek için denize giren 3 kişi dalgalara kapıldı. Bir süre sonra Suriyeli Muhammed El Ömer gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine, sahil güvenlik, arama kurtarma , polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Boğulma tehlikesi geçiren Suriyeli cankurtaranlar tarafından denizden çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan Ömer yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aynı plajda denize giren 2 kişi de dalgalara kapılarak kayboldu. Kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Kayıp olan bir kişinin yakınları sinir krizi geçirdi.

KIZILCAKÖY PLAJINDA DA 1 KİŞİ BOĞULDU

Kızılcaköy plajında 1 kişinin de boğularak hayatını kaybettiği öğrenildi.

DENİZE GİRMEK YASAKLANDI

Öte yandan Şile Kaymakamlığı tarafından ilçe sınırları içinde havanın rüzgarlı ve denizin dalgalı olması nedeniyle denize girmek yasaklandı. Şile sahilinde rüzgarın etkisiyle oluşan yoğun dalgalar nedeniyle denize girilen noktalardaki güvenlik tedbirleri artırıldı.

Sarıyer'de de denize girmek yasaklandı.

KANDIRA'DA DENİZE GİRMEK YASAKLANDI

Kandıra Kaymakamlığınca rüzgarlı hava nedeniyle Cebeci, Kumcağız, Sarısu ve Bağırganlı'da yeni bir duyuruya kadar denize girmenin yasaklandığı bildirildi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, aşırı dalgalı olması nedeniyle denize girmek yasaklandı. Cankurtaranlar anonslar yaparak denizde olanları sahile çıkardı.

Karasu sahilleri tatilcilerle dolarken, denizin aşırı dalgalı olması tehlike oluşturdu. Olası tehlikelere karşı Karasu Kaymakamlığı’nın kararıyla denize girmek yasaklandı. Sahilde bulunan cankurtaranlar, anonslar yaparak denizde bulunanların sahile çıkmasını istedi. Vatandaşlar sahilde oturarak zaman geçirdi.

DHA - AA