Bilkom’un Sanal İşyeri kapsamında printerlar şifreli hale getirilirken, tüm arşiv dokümanları dijitale taşındı. Mobil imzaya geçildi, insan kaynakları ve işe alım süreçleri dijital süreçlere aktarıldı. Container app ile de SAP, Fiori ve Quickbox gibi uygulamalar tek bir çatı altına toplanarak şirket içi mobil kullanım artırıldı. Container app’in şirket içi konuşma, fatura onaylama, takvim gibi birçok özelliğinin aktif olarak kullanılması desteklendi.

Bilkom Genel Müdürü Fikret Ballıkaya, “Salgın nedeniyle evden ya da uzaktan çalışmak zorunda kalınan döneme en hızlı şekilde ayak uydurmamızı sağlayan araçlardan biri, ‘dijital dönüşümde rol model şirket olma’ vizyonumuz doğrultusunda üç yıl önce başlattığımız ve dijital dönüşüm yolculuğumuzun bir parçası olan, uluslararası çapta ödüllü ‘Sanal İşyeri (Virtual Workplace)’ projemiz oldu” dedi.

Teknolojinin bir amaç değil araç olduğu prensibinden hareketle teknolojiye ve yetkinliklerin geliştirilmesine yatırım yaptıklarını vurgulayan Ballıkaya sözlerine şöyle devam etti: “Tüm süreçlerimizi en baştan ele alarak dijital ortama uyumlandırdık. Çalışma arkadaşlarımızın kültürel gelişimi ve yeni alışkanlıkların yerleştirilmesi için çeşitli eğitim ve workshoplar düzenleyerek, çevik çalışma modeline geçtik. Aşama aşama kaydettiğimiz ilerleme sayesinde, çalışma arkadaşlarımızın günlük işlerini yapmaları için fiziken bir ofise bağımlılıkları kalmadı. Artık günlük operasyonumuzu, her zaman, her yerde birlikte çalışıp paylaşımlarda bulunabileceğimiz mobil uygulamalarımız üzerinden yürütebiliyoruz. Ekibimiz bir yandan işlerini aksatmadan yerine getiriyor, diğer yandan da çoğunluğu Y kuşağından olan arkadaşlarımız kendilerine ve sevdiklerine daha kaliteli zaman ayırabiliyorlar. Böylece sanal İşyeri projemizle, birçok kişinin hayalini gerçeğe dönüştürmüş ve sürdürülebilirliğimizin 4 temel unsurundan biri olan insan kaynağımızın sesine de kulak vermiş olduk.”

Sanal İşyeri projesi, Bilkom ekibinin hızını ve performansını da artırdı. Mobil ekipler, müşterilerle iletişimi geliştirerek sorunlara daha da hızlı yanıt vermeye başladı. Aynı zamanda çalışan memnuniyetinde kayda değer artışa yol açan önemli sonuçlar elde edildi. 2019 için yapılan değerlendirmede çalışan bağlılığı puanı yüzde 83’e yükseldi.

Bilkom, ‘Sanal İşyeri’ projesiyle küresel iş dünyasının en önemli organizasyonları olan Stevie Uluslararası İş Ödülleri ile Avrupa İş Ödülleri’nde (EBA) ödül kazanarak, uluslararası çapta ses getirmişti.