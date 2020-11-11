Birçok kişi Xbox Series X konsolunun yanmaya başladığını bildirdi

Xbox Series X / S'nin piyasaya sürülmesinden sadece bir gün sonra, birkaç kullanıcı yeni nesil donanımının yandığını bildirildi.

Ortaya çıkan videolarda istenmeyen bir neden yüzünden, Xbox Series X'in alev almaya eğilimli olabileceği görülüyor. Sorun, bir Reddit kullanıcısının cihazıyla ilgili videsounu yayınlamasının ardından destek gördü.





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Xbox hayranı olayla ilgili çok fazla bilgi yayınlamamasına rağmen, sorun Xbox Series X'in bir videosunda görülebiliyor. Konsol, sanki iç kısımları alev almış gibi yoğun bir şekilde duman çıkartıyor.

Kişinin, cihazı alev almaması için prizden çıkardığı da belirtildi. Konsolun şekli nedeniyle, Xbox Series X, bu sorunun tekrar ortaya çıkması durumunda yakında “tüten baca” karşılaştırmasına maruz kalabilir.

Şu anda olayın tüm ayrıntılarının açıklanmadığını belirtelim. Konu hakkında Microsoft veya Xbox cephesinden açıklama gelmedi.