Birden yola çıkınca ne yapacağını şaşırdı! Refüje...

Kaza, Bingöl-Muş Karayolu'ndaki Saray Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Vehbi Koç, halk otobüsüyle hareket halindeyken aniden yola bir kadın çıktı. Sürücü Koç, kadına çarpmamak için ani manevra yaptı.

Kontrolden çıkan otobüs, yol kenarındaki refüje çarptı. Kazada araçtaki yolcular panik yaşarken yaya kadın, sürücünün dikkati sayesinde yaralanmadan kurtuldu.

Aziz ÖNAL/ BİNGÖL,(DHA)