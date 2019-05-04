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Birden yola çıkınca ne yapacağını şaşırdı! Refüje...

Bingöl’de aniden yola çıkan kadına vurmamak için manevra yapan halk otobüsü şoförü Vehbi Koç refüje çarptı

04 Mayıs 2019, Cumartesi 16:40 Son Güncelleme:
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Birden yola çıkınca ne yapacağını şaşırdı! Refüje...

Kaza, Bingöl-Muş Karayolu'ndaki Saray Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Vehbi Koç, halk otobüsüyle hareket halindeyken aniden yola bir kadın çıktı. Sürücü Koç, kadına çarpmamak için ani manevra yaptı.

Kontrolden çıkan otobüs, yol kenarındaki refüje çarptı. Kazada araçtaki yolcular panik yaşarken yaya kadın, sürücünün dikkati sayesinde yaralanmadan kurtuldu.

Aziz ÖNAL/ BİNGÖL,(DHA)

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