Kültür & Sanat Birhan Keskin'den yeni yıl hediyesi: 4 yıl aradan sonra yeni bir şiir

Birhan Keskin'den yeni yıl hediyesi: 4 yıl aradan sonra yeni bir şiir

Kültür & Sanat

Birhan Keskin'den yeni yıl hediyesi: 4 yıl aradan sonra yeni bir şiir

Şair Birhan Keskin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla okuyucularının yeni yılını kutladı. Keskin, 4 yıl sonra takipçileriyle yeni bir şiirini de paylaştı

01 Ocak 2021, Cuma 10:51 Son Güncelleme:
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Yeni yıl mesajında "2021 Sağlıkla gelsin. Sağlıklı geçsin yeter. Gerisini biz hallederiz. 4 yıl aradan sonra yeni bir yıl yeni bir şiir.." diyen Birhan Keskin, bir videoyla yeni şiirini okuyucularıyla paylaştı. İşte o şiir...

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