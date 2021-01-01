Yeni yıl mesajında "2021 Sağlıkla gelsin. Sağlıklı geçsin yeter. Gerisini biz hallederiz. 4 yıl aradan sonra yeni bir yıl yeni bir şiir.." diyen Birhan Keskin, bir videoyla yeni şiirini okuyucularıyla paylaştı. İşte o şiir...





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