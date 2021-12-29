Türkiye Biri bıçakla biri de çanta ile saldırdı!

Biri bıçakla biri de çanta ile saldırdı!

Türkiye

Biri bıçakla biri de çanta ile saldırdı!

İstanbul Esenyurt'ta iki kişi tartıştığı adama bıçak ve sırt çantası ile saldırdı. Kavga uzun süre devam ederken olay, polis ekiplerinin müdahalesiyle son buldu.

29 Aralık 2021, Çarşamba 10:29 Son Güncelleme:
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Olay, dün sabah saatlerinde Bağlarçeşme Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü sokak ortasında tartışmaya başlayan şahıslar, ilerleyen dakikalarda kavgaya tutuştu. Olayda taraflardan biri cebinden çıkardığı bıçak ile tehditler savururken, diğer arkadaşı ise tartıştığı adama çanta ile saldırdı. Dakikalarca süren olay, polis ekiplerinin müdahalesiyle son buldu.


Öte yandan yaşanan kavga anları, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

 İHA

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