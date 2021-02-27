Türkiye Biri düşürdü, diğeri aldı! O anlar güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı

Biri düşürdü, diğeri aldı! O anlar güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı

Türkiye

Biri düşürdü, diğeri aldı! O anlar güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde Emre Taysi, kaldırımdaki motosikletinin üzerinde telefonla konuşurken, cebinde, içerisinde 40 bin TL değerinde altın bulunan poşeti düşürdü. Arkasından gelen ve poşetin düştüğünü gören bir kişi ise poşeti alıp cebine koyarak uzaklaştı. Bu anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

27 Şubat 2021, Cumartesi 19:37 Son Güncelleme:
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Olay, dün Örnek Caddesi’nde yaşandı. Motosikletiyle caddede seyir halinde olan Emre Taysi, telefonla konuşmak için kaldırımda durdu. Bu sırada telefonla konuşan Taysi, cebinde, içerisinde 40 bin TL değerinde altın bulunan poşeti düşürdü. Telefon konuşmasının ardından poşetin cebinde olmadığını fark eden Taysi, aramasına rağmen altın dolu poşeti bulamayınca polise başvurdu.

Cebine koyduktan sonra uzaklaştı

Altın dolu poşetin bulunması için çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Kayıp poşetin akıbeti, bir iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarında ortaya çıktı. Görüntüde telefonla konuşan Emer Taysi’nin cebinden poşetin düşmesi, ardından da poşetin düştüğünü gören bir kişinin, poşeti yerden alıp cebine koyduktan sonra uzaklaştığı görüldü. Polisin, altın dolu poşeti alıp, giden kişinin bulunması için çalışması sürüyor.

DHA

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