Olay, dün Örnek Caddesi’nde yaşandı. Motosikletiyle caddede seyir halinde olan Emre Taysi, telefonla konuşmak için kaldırımda durdu. Bu sırada telefonla konuşan Taysi, cebinde, içerisinde 40 bin TL değerinde altın bulunan poşeti düşürdü. Telefon konuşmasının ardından poşetin cebinde olmadığını fark eden Taysi, aramasına rağmen altın dolu poşeti bulamayınca polise başvurdu.

Cebine koyduktan sonra uzaklaştı

Altın dolu poşetin bulunması için çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Kayıp poşetin akıbeti, bir iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarında ortaya çıktı. Görüntüde telefonla konuşan Emer Taysi’nin cebinden poşetin düşmesi, ardından da poşetin düştüğünü gören bir kişinin, poşeti yerden alıp cebine koyduktan sonra uzaklaştığı görüldü. Polisin, altın dolu poşeti alıp, giden kişinin bulunması için çalışması sürüyor.

DHA