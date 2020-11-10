Türkiye Biri gri kategoride iki terörist ikna yoluyla teslim oldu

Biri gri kategoride iki terörist ikna yoluyla teslim oldu

Türkiye

Biri gri kategoride iki terörist ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, biri gri kategoride iki terör örgütü mensubunun ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi.

10 Kasım 2020, Salı 20:19 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, biri gri kategoride iki terör örgütü mensubunun ikna yoluyla teslim olduğu bildirildi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK'dan kaçışların devam ettiği vurgulanarak, biri gri kategoride yer alan iki terör örgütü mensubunun ikna yolu ile teslim olduğu belirtildi.

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Açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; 1’i terörden arananlarda gri kategoride yer alan, 2 örgüt mensubu, bugün akşam saatlerinde, güvenlik güçlerine teslim olmuştur. Yürütülen ikna çalışmaları kapsamında, 1 Ocak’tan bugüne kadar, terör örgütü PKK’dan kaçarak teslim olan örgüt mensubu sayısı 196’ya ulaşmıştır." ifadelerine yer verildi.

AA


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