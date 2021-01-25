Dünya Biri hamile 5 kişi evde ölü bulundu

Biri hamile 5 kişi evde ölü bulundu

Dünya

Biri hamile 5 kişi evde ölü bulundu

ABD'nin Indianapolis kentinde, biri hamile 5 kişinin evde ölü bulundu. Olay, son 10 yılda kentte gerçekleşen en büyük toplu cinayet.

25 Ocak 2021, Pazartesi 14:29 Son Güncelleme:
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Yetkililer, dün yerel saatle 04.00 civarında, ihbar üzerine bölgeye giden polis ekiplerinin Indianapolis'deki bir evde 5 kişinin cesedine ulaştığını açıkladı.

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Evde biri hamile olmak üzere 5 kişinin ölü bulunduğu belirtildi. Hamile kadının hastaneye kaldırıldığı ve bebeğin de kurtarılamadığı bilgisi paylaşıldı.

Polis raporlarında söz konusu kişilerin ölüm nedeninin silahla yaralanmaları olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, olayın son 10 yılda kentte gerçekleşen en büyük toplu cinayet olduğu kaydedildi.

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