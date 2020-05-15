Biricik gibi olmak isteyenlere müjde!

Mazhar Alanson’un eşi Biricik Suden her zaman sosyetenin en şık ve en tarz kadınları arasında başı çeker. Şıklığı ve zarafetiyle ünlü olan Biricik, tarzını beğenen hanımlar için ‘Nikky Mc Bridget’ adlı bir yaz koleksiyonu hazırladı. Günlük, spor ve plaj kıyafetlerinden oluşan tasarımlar yüzde yüz pamuklu kumaştan üretilmiş. Kıyafetlerin üzerinde de kendi çizdiği at, boğa, penguen gibi hayvan motifleri var. Biricik, el yapımı örgü çantaların da bulunduğu koleksiyonunu internet üzerinden satışa çıkardı. Elde edilecek gelirin bir kısmını Çaba Derneği’ne bağışlanacak.

‘Sıkıntıdan ressam oldum’

Fotoğraf sanatçısı ve işletmeci Lal Dedeoğlu ile Cem Feray’ın oyuncu kızı Leyla’yı doğduğu günden beri tanırım. Evde karantinada olduğumuz şu günlerde can sıkıntısından eşi dostu telefonla arayıp sohbet ediyorum. Dün Leyla’yı da arayıp “Gazeteler sevgilin Serhat Teoman ile ayrıldığınızı yazıyor. Doğru mu? Neler yapıyorsun?’’ diye sordum.

Leyla, “Kesinlikle doğru değil. Birlikteyiz ve çok mutluyuz. Yaz için yeni bir diziye başlayacaktım ama pandemi sebebiyle proje durdu. Ben de resme merak sarıp yağlıboya tablo yapmaya başladım. Yeteneğimi geliştirmek için yaşam normale dönünce resim dersleri alıp bu işi profesyonelliğe dökeceğim” dedi.

Büyükada’ya niyet, Durusu Park’a kısmet

Yönetmen Sinan Çetin, geçen yıl Büyükada’da denize sıfır bir yalı almıştı. Corona virüs hızla yayılmaya başlayınca adada izole bir yaşam sürmek isteyen Çetin, yalıyı alelacele tadilata sokmuştu. Ancak mevzuata aykırı birçok değişiklik yaptığı ortaya çıkınca inşaat durduruldu ve mühürlendi.

Adada yaşama hayali suya düşen ünlü yönetmen, eşi ve çocuklarına Terkos Gölü kenarında 10 dönüm arazi üzerine kurulu villaya taşınmayı teklif etmiş. Aile üyeleri bu teklifi kabul etmeyince tek başına valizini toplayıp Durusu Park’ta yaşamaya başlamış.

Jönlüğü koronavirüse yenik düştü

Rahmetli gazinocular kralı Fahrettin Aslan’ın oyuncu oğlu Mehmet Aslan, yakışıklılığı ve şık giyim tarzı ile Türk sinemasının yeni jönü olmuştu. Koronavirüsten korunmak için annesi Arzu Hanım ile ev karantinasında olan Mehmet, berbere gidemediği için saç tıraşını kendi yapıp ilk kez sakal bırakınca jön Mehmet’ten eser kalmadı.