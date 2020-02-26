Bir zamanların ünlü şarkıcısı Harika Avcı, sosyetik güzel Biricik Suden’in 6 Ekim 2019’daki Instagram pozunu ‘kendisiymiş gibi’ sayfasında paylaştı. Altına da şöyle yazdı: "Spor, yürüyüş sonrası." Biricik Suden’in takipçileri “Harika Avcı fotoğrafınızı kullanıp milleti kandırmış” diye uyardı.

Şaşırıp kalan Biricik Suden sorulara şu cevabı verdi:

Ruhsal problemler söz konusu sanırım. Kendisine çok acil şifalar diliyorum.

'Kimin Umurunda'

Tüm bunlar ortaya çıktıktan sonra Harika Avcı ne mi yaptı? 1998’de söylediği ‘Kimin Umurunda’ şarkısını paylaştı.

Harika Avcı şimdi ne yapıyor?

1990’lı yıllarda fırtınalar estiren, lüks içinde yaşayan Harika Avcı olaylı bir evlilik, geçirdiği mide küçültme ameliyatı ve sahnelerden uzak kalması nedeniyle bunalıma girmişti. Psikolojik tedavi gören Avcı’nın, İstanbul- Kartal’da bir pansiyonda yaşadığı iddia edilmişti. Hiç ortaya çıkmayan Avcı bu söylentiyi yalanlamıştı.

Müge Dağıstanlı/ POSTA



