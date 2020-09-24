Biricik Suden önceki gün Bebek’te iskeleye yanaşan bir tekneye bindi. Arkadaşlarının da bulunduğu tekneyle Boğaz turu yaptılar. Biricik Suden “Özel bir kutlama mı?” sorusuna şu cevabı verdi: “Bu yaz pandemi ve iş nedeniyle şehirden ayrılamadım. Arkadaşlarla haftada 2 gün Boğaz’da tekne turu yapıyoruz. Tatil gibi geliyor.”