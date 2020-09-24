Biricik Suden'in şehir hattı teknesi
Pandemi nedeniyle bu yaz tatile gidemeyen Biricik Suden ve arkadaş grubu tekneyle geziyor. Hakan KIRARSLAN / POSTA
24 Eylül 2020, Perşembe 07:01 Son Güncelleme:
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Biricik Suden önceki gün Bebek’te iskeleye yanaşan bir tekneye bindi. Arkadaşlarının da bulunduğu tekneyle Boğaz turu yaptılar. Biricik Suden “Özel bir kutlama mı?” sorusuna şu cevabı verdi: “Bu yaz pandemi ve iş nedeniyle şehirden ayrılamadım. Arkadaşlarla haftada 2 gün Boğaz’da tekne turu yapıyoruz. Tatil gibi geliyor.”
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