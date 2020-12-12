Biriken acıların kurgusu

Son mektubunda ne demiş Mehmet Sait Bey, bir şarkının sözleriyle veda etmişti: “Gidiyorum işte gör, / hayalde gör düşte gör. / Hiç bilmedin kadrimi, / bir zalime düş de gör.” Kime demiş? Emine Hanım’a demiş. Neden demiş? Birlikte çoğaltıp mektuplara sığdırmaya çalıştıkları aşklarının karşısına dikilmiş Mehmet Ali Bey, Emine Hanım’ın babası ve işin içine kan girmiş. Kız kardeşi Mihriban Hanım babasına Emine ile Sait’in gizli gizli mektuplaştıklarını söylemiş Mehmet Ali Bey sandalyeyi kaptığı gibi kızının kafasına geçirmiş. İzi geçer mi hiç?

Aile albümü yol göstermiş

Aslı Alpar hicri takvimde 1340, miladi takvimde 1922 İstanbul doğumlu anneannesi Emine Hanım’ın aile albümünden yola çıkarak bir güzel kitap yazmış. Fotoroman deseniz değil, çizgi roman deseniz değil… FotoÇizgiRoman diyebiliriz belki, evet. Aile albümünün çeşitli dönemlerde çekilmiş fotoğraflarını ayıklayıp, kendinde bir kronolojik ayrıma gitmiş Aslı Alpar, birkaç yerde dedesi de olduğu halde sadece anneannesinin yüzünü boyamamış. Fotoğraflardaki bütün yüzleri yeniden çizmiş ama Emine Hanım hep olduğu gibi bakıyor bize.

Akışa kendi çizgilerini de ekleyince ortaya “melez” bir roman çıkmış. Yazıyla, resimle ve fotoğrafla bir bütün oluşturan bir kurgudan bahsediyoruz, evet. “Melez” demem bundan son derece okunası ve heyecan verici. Bir yanıyla çok uzak, bir yanıyla çok tanıdık bir insan Emine Hanım. Babasının zoruyla o dakika evlenen ve hayatının sonuna kadar suskunluğun ıstırabını çoğaltan bir subay eşi. İşi gereği sürekli dışarıda olması gereken bir adamın evle ve evdekiyle ne münasebeti olabilir ki sorusuna bir yanıt ki, zaten Emine Hanım hamile kaldıkça düşük yapmanın yollarını kanla test etmiş her defasında. Tekne kazıntısı Deniz de adını kocasının âşıklarından birinden alıyor, siz bakmayın. Aslı da işte o kazıntıdan gelmiş dünyaya.

Nereye boşanacak Emine Hanım, ne parası var ne mesleği, hem çok ayıp boşanmak. Mecburiyetle büyüyen bir katlanma durumu sonunda hayallere, kendiyle konuşmalara kadar gitmiş velhasıl. Ama aklına Mehmet Sait Bey geldikçe de içlenip göğe bakmış Emine Hanım. Onun ahını aldığını ve artık hayatta mutlu olmasının mümkün olmadığını düşünmüş.

Hayata ışık tutmak

Bir aile hikayesi gibi okunabilir Asla Alpar’ın FotoÇizgiRomanı; ama gerçeğin saklısında biriken acıların kurgusu yabana atılır gibi değil. Biliyor ki, eşinin rütbesinden dolayı kendine saygı duyan insanlar, az ileride garsonlara kötü davranıyor; bunun için ordu evlerine gitmiyor Emine Hanım.

Değersizleştirilen hayatlara ışık tutmak ve o hayatı paylaşmak için gerekeni yapmak için yeni adımlar atan Aslı Alpar, bize “Emine Hanımın Romanı” sunuyor. Annelerimiz, anneannelerimiz de okuyabilir.

Emine Hanımın Romanı

Aslı Alpar

Karakarga

72 sayfa