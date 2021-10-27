MEB, yayınladığı takvimle birinci ara tatil de dahil olmak üzere 2021-2022 eğitim öğretim yılında öğrencilerin yapacağı tatillerin tarihlerini kamuoyu ile paylaştı. Buna göre, ilk ara tatil Kasım ayında yapılırken, ikinci ara tatil ise Nisan ayında olacak. İşte, 2021-2022 eğitim öğretim yılı ilk ara tatil, sömestr, ikinci ara tatil tarihler ile okulların kapanacağı tarih…

BİRİNCİ ARA TATİL (KASIM TATİLİ) NE ZAMAN?

Ekim ayının sonuna gelinmesiyle birinci ara tatile sayılı günler kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı takvime göre, ilk ara tatil, 15 Kasım 2021 Pazartesi günü başlayacak, 19 Kasım Cuma günü sona erecek. 5 gün olan ara tatil, hafta sonlarıyla birlikte 9 güne uzayacak. Böylelikle, 12 Kasım Cuma akşamı ders bitiminde başlayan tatil, 21 Kasım Pazar günü sona erecek, öğrenciler 22 Kasım Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.

SÖMESTR TATİLİ (YARI YIL TATİLİ) NE ZAMAN?

Sömestr (Yarı yıl) tatili 24 Ocak 2022 Pazartesi günü başlayacak, 4 Şubat 2022 Cuma gün sona erecek. 21 Ocak Cuma günü son derslerini tamamlayan öğrenciler, 6 Şubat Pazar gününe kadar tatil yapacak. İkinci dönemin ilk dersi de 7 Şubat Pazartesi günü işlenecek.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

2021-2022 eğitim öğretim yılının son tatili olan ikinci ara tatil ise 11-15 Nisan tarihleri arasında olacak. 8 Nisan Cuma günü ders bitiminde başlayan ikinci ara tatil, 17 Nisan Pazar günü son bulacak ve öğrenciler, 18 Nisan Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK, KARNELER NE ZAMAN ALINACAK?

Nisan ayında yapılan son tatilin ardından öğrenciler, okullar kapanana kadar eğitime devam edecek. 2021-2022 eğitim öğretim yılı ise 17 Haziran 2022 tarihinde son bulacak. Öğrenciler, okulların kapandığı gün (17 Haziran) karnelerini de alacak.







