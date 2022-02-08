Birinci cemrenin ne zaman düşeceğine dair araştırmalar, şubat ayının ilk haftasının geride kalmasıyla daha yoğunlaştı. Halk arasında ilkbaharın habercisi olarak görülen cemreler, 7’şer gün ara ile havaya, suya ve toprağa düşüyor. İşte, 2022 yılında cemrelerin düşme tarihleri…

BİRİNCİ CEMRE NE ZAMAN DÜŞER?

Anadolu’da ve dünyanın pek çok bölgesinde ilk baharın habercisi olarak görülen cemrelerin ilki havaya düşer. Cemreler kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemreler düşmeye başlıyor. Bu da şubat ayının ikinci yarısından sonraki tarihlere denk geliyor.

2022 İLK CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

2022 yılında ilk cemre, 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşecek.

İkinci cemre ise bu tarihten bir hafta sonra yani 26-27 Şubat tarihlerinde suya düşecek.

Son olarak toprağa düşecek 3. cemrenin tarihi ise 5-6 Mart tarihlerine denk geliyor.

CEMRE DÜŞMESİ NE DEMEK, CEMRE DÜŞÜNCE NE OLUR?

Cemre kelimesi Arapça bir kelimedir ve "Ateş" ve "kor" anlamlarını taşımaktadır. Cemrelerin havaya, suya ve toprağa düşmesi ile hava sıcaklıklarında hissedilebilir bir artış olduğu gözlenir.

Cemreler, özellikle tarım ve hayvancılıkla ilgilenenler tarafından yakından takip edilir ve hayvanlarını kış ayları boyunca dışarıya çıkaramayan üreticiler, cemrelerin düşmesiyle birlikte yeniden hayvanlarını yaylalara çıkarmaya başlar. Ziraatla uğraşanlar ise yeniden toprağı işlemeye başlar.

Diğer yandan cemreler, bahar bayramı nevruzun da yaklaştığını gösterir.

Azerbaycan ve Türkiye Türklerinin yaratılışla ilgili eski inançlarından kaynaklanan ve Nevruz Bayramından önce, yılın son çarşamba gününde yapılan "boz ayın dört çarşambası", uygulamasını ifade eden "Cemle" sözcüğü de "Cemre" ile aynı kelimedir. Buradaki "Cemle" de köken olarak " Emire, İmere ve İmir, " sözcükleriyle ilişkilidir.