Birinci sınıfa sorunsuz başlangıç için ipuçları

HİJYEN KURALLARINI HATIRLATIN

Çocuğunuza okul öncesi el yıkama, tuvalet sonrası temizlik gibi hijyen kurallarını mutlaka hatırlatın. 1.5 yıldır hayatımızı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi karşısında çocuklar da endişe duyabilir. Öncelikle çocuğunuzun bu konuda ne kadar bilgi sahibi olduğunu, ne düşündüğünü ve ne hissettiğini gözden geçirin. Daha sonra “Maske takarak, ellerimizi yıkayarak ve diğer insanlara çok yaklaşmayarak bu hastalıktan korunabiliriz” deyin. Çocuğunuzu bilgilendirirken onu korkutmaktan kaçının, rahatlatıcı bir dil kullanın.

UYKU VE YEMEK SAATLERINI DÜZENLEYIN

Okullar açılmadan önce uyku ve yemek saatlerinin düzenlenmesi çocukların okula uyumunu artıran önemli bir etkendir. Okulların açılmasına 1 hafta kala her gün yatma ve kalkma saatini biraz daha erkene çekin. Evinizde yoksa bir çalar saat satın alın. Çocuğunuzun saatini kendisinin kurması erken kalkmak için onu motive edecektir.

SAĞLIK KONTROLLERINI YAPTIRIN

Okul başlamadan önce yapılan sağlık kontrolleriyle çocuğun fiziksel ve ruhsal sağlığı mutlaka değerlendirilmeli. Kontroller hem detaylı bir muayeneyi hem de kansızlık, vitamin eksikliği gibi büyüme çağındaki çocuklarda sık görülen sorunlara yönelik incelemeleri içermeli. Kansızlık, vitamin ve mineral eksiklikleri çocukların okul performanslarını olumsuz etkileyebilir, bağışıklık sistemlerinin zayıflamasına ve sık hastalanmalara yol açabilir. Kontrollerde eksik aşıların tamamlanması da önem arz eder.

GÖZ VE IŞITME MUAYENESINI UNUTMAYIN

Okula uyum problemleri ve düşük performans durumlarının bir kısmının altında daha önce fark edilmemiş olan görme ve işitme problemleri yer alır. Bu nedenle okula başlamadan önce çocuklara göz ve işitme muayenesi yapılmalı.

OKUL YÖNETIMINI BILGILENDIRIN

Kronik hastalığı, alerjisi ve sürekli kullandığı ilacı olan çocukların okula başlama dönemi aileler için büyük stres kaynağıdır. Kronik hastalıklarda hekim, aile ve öğretmen iş birliği oldukça önemlidir. Çocuğunuzun tıbbi durumunu, ilaçlarını ve acil durumlarda uygulanacakları okul yönetimi ve öğretmeni ile paylaşın. Acil durumlarda size ulaşılamadığı takdirde devreye girecek aile bireylerinin, gerekirse çocuk doktorunuzun iletişim bilgilerini okula bildirin.