Magazin Birinci yaşa online parti

Birinci yaşa online parti

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Birinci yaşa online parti

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit oğulları Karan’ın birinci yaşını online partiyle kutlayacak. Evcen oğlunun doğum günü pastasını kendisi yapacak.

12 Nisan 2020, Pazar 07:01 Son Güncelleme:
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Fahriye Evcen ile Burak Özçivit oğulları Karan’ın, 13 Nisan’daki birinci yaş günü partisi için 1.5 ay önce organizasyon yapmıştı. Çift, evlerinde aileleri ve yakın dostlarının da katılımıyla bir davet verecekti. Ancak karantina nedeniyle program değişti. 15 kişilik aile yemeği 3 kişiye indi.

Canlı yayınla paylaşacaklar

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit oğulları Karan ile pasta kesecek. Bu anları da yakınlarıyla canlı yayın yaparak paylaşacaklar. Fahriye Evcen’in Almanya, Burak Özçivit’in de İstanbul’daki ailesi Karan’ın online partisine katılacak.

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