Birinin çantasından düşen 100 bin lirayı alıp kaybolan kişi yakalandı

Şişli Belediyesi’ne doğru yürüyen Mustafa D., ev almak için yanında götürdüğü 300 bin liranın 100 bin lirasını yere düşürdü. Arkasından gelen kişi, düşen parayı alarak motosikletiyle kayıplara karıştı.

GÜVENLİK KAMERALARINDAN TESPİT EDİLDİ

Parasının bir kısmının olmadığını fark eden Mustafa D., durumu polise bildirildi. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay ilişkin çalışma başlattı. İncelenen güvenlik kamera görüntülerinde paranın düşürüldüğü ve arkadan gelen kişinin düşen poşeti alıp motosikletiyle uzaklaştığı görüldü. Parayı alan kişinin Şişli Belediyesi’nde işlem yapan L.Ç. olduğu tespit edildi. Evine baskın yapan ekipler, 100 bin lira parayla birlikte L.Ç.’yi gözaltına aldı. 100 bin lira Mustafa D.’ye teslim edildi.

DHA