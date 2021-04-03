Türkiye Birinin çantasından düşen 100 bin lirayı alıp kaybolan kişi yakalandı

Birinin çantasından düşen 100 bin lirayı alıp kaybolan kişi yakalandı

Türkiye

Birinin çantasından düşen 100 bin lirayı alıp kaybolan kişi yakalandı

Şişli’de, Mustafa D. ev almak üzere çantasında taşıdığı 300 bin liranın 100 bin lirasını yere düşürdü. Arakasından gelen bir kişi de düşen poşetteki parayı alarak kayıplara karıştı. Olay anları güvenlik kamerasına yansırken, polis şüpheliyi evinde para ile birlikte yakaladı.

03 Nisan 2021, Cumartesi 01:35 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Şişli Belediyesi’ne doğru yürüyen Mustafa D., ev almak için yanında götürdüğü 300 bin liranın 100 bin lirasını yere düşürdü. Arkasından gelen kişi, düşen parayı alarak motosikletiyle kayıplara karıştı.

GÜVENLİK KAMERALARINDAN TESPİT EDİLDİ

Parasının bir kısmının olmadığını fark eden Mustafa D., durumu polise bildirildi. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay ilişkin çalışma başlattı. İncelenen güvenlik kamera görüntülerinde paranın düşürüldüğü ve arkadan gelen kişinin düşen poşeti alıp motosikletiyle uzaklaştığı görüldü. Parayı alan kişinin Şişli Belediyesi’nde işlem yapan L.Ç. olduğu tespit edildi. Evine baskın yapan ekipler, 100 bin lira parayla birlikte L.Ç.’yi gözaltına aldı. 100 bin lira Mustafa D.’ye teslim edildi.

DHA

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Denetim mi? ‘Beş sene sonra gel...’
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Hızlı bir çark
Rauf Tamer
Şirin Sever
Dubai’de aşı turizmi yok, belki yakında olur
Şirin Sever
Hakan Çelik
Doğanın dostluğunu yeniden kazanalım
Hakan Çelik
Murat Çelik
Şenol Hoca'nın mesajları
Murat Çelik
Banu Şen
Daha 17'sinde karnındaki bebeğiyle katledilen Sezen'e
Banu Şen
Erkut Can
Manifestonuz hayırlı olsun
Erkut Can
Murat Gülderen
Evdeki internete en ucuz çözümler
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kuyucak Kaymakamı, otomobilinde ölü bulundu