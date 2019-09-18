Birinin zengin olduğunu nasıl anlarsınız?

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'Her işin başı sağlık' sözünü net bir şekilde inanarak söyleyebiliyoruz. Peki parası olan herkes 'zengin' sayılır mı?

Dünden bu yana Ekşisözlük'te 'Birinin zengin olduğunu anlamanın yolları' konuşuluyor. Anlaşılan o ki, hiç parası olmayan bir kişi kimi zaman rahatça dışarıda 'zengin' algısı yaratabilirken, bankada yüklü parası olanlar o kadar da kendini belli etmeyebiliyor.

'ÇALIŞMADAN YAŞAYABİLİYORSA...'

İşte Ekşisözlük'te, 'Birinin zengin olduğunu anlama yolu' başlığı altında yapılan yorumlardan bazıları.

- Birinin zengin olduğunu parasını görmeden anlama yolu olacak başlık sınıra takıldı. ilk cevap benden eğer hiç fiyat sormadan yiyip içip alışveriş yapıyorsa zengindir. (Teraskatliev)

- Çatal bıçak kullanımından ;) (firtinali bir gun)

- Çalışmadan yaşayabiliyorsa zengindir. Not:çatal, bıçak kullanımı zenginlik değil kültür ve görgü göstergesidir. (bay arkadin)

'EKMEĞİN FİYATINI SORARSINIZ'

- Ekmeğin fiyatını sorarsın bilmiyorsa zengindir. (ucan tosbaga)

- Hiç giyim kuşam, yeme içme demeyin arkadaşlar. Benim bildiğim zengin adam kendini belli etmez. Hiçbir şeyde abartıya kaçmaz. Kendini belli eden ya görgüsüzdür ya da olmayanı göze sokmaya çalışıyordur. Cebinde bir lira’sı olmayan çok artist gördü bu gözler. (jonathan safran foer)

- Hobileri ve kendine ayıracak vakti varsa zengindir. (sinir tanimaz palyaca)

- Özel şoförü varsa zengindir (corsairgold35)

'TELEFONU KILIFSIZ KULLANIYORSA ZENGİNDİR'

- 'Para' deyin suratına doğru, eğer size bakıp hafif tebessüm ediyorsa zengindir, direkt yere bakıyorsa fakirdir. (kamerarkasi)

- Zengin kişi, misâfirlikteyken, kimse beklemediği anda ayağa kalkarak, bir hışımla evden çıkar ve limuzinine koşar. (Temurbatur)

- Mağazaya girdiğinde önce etikete değil de kendisine yakışıp yakışmadığına bakıyorsa muhtemelen zenginler. Ben illaki ilk etikete bakarım. sanırım fakirlik psikolojisinden hala kurtulamadım. (anniston)

- Telefonu kılıfsız kullanıyorsa zengindir (arif231)

'ÖNEMLİ OLAN GÖNÜL ZENGİNLİĞİ'

- Önemli olan gönül zenginliği, onu da anlamak ancak bir sohbetten geçer. (dr rome)

- Bir gün oğlum “baba biz zenginiz herhalde” demişti. “Neden böyle düşündün?” diye sorduğumda “Hep beraberiz, istediğimiz her şeyi alabiliyoruz, her yere gidebiliyoruz.” demişti. Sanırım zenginlik parayla değil, kanaatle ilgili bir şey. bu yolla kendinizin de zengin olup olmadığınızı anlayabilirsiniz. (yazardanlik)

- Sağlıklı bir yaşamı, huzurlu bir aile ortamı ve mesleki tatmin hissini yaşayabileceği bir işi varsa dünyanın en zengin insanıdır. (Imrvnx)

'SAĞLIKLI İSE EN BÜYÜK SERVETE SAHİPTİR'

- Taksiye bindiğinde sadece açılışta ve inerken bakıyorsa taksimetreye zengindir. İstemsiz olarak 3-4 dakikada bir gözü taksimetreye kayıyorsa fakirdir. (muhalif tosbaa)

- Hayatta her şeye doymuş, doğal davranan, kendini kasmayan, olduğu gibi görüntü verendir. (arrivedercii)

- Sağlıklı ise en büyük servete sahiptir. (osege)

- Borç isteyin; verirse veya elindeki kadarını teklif ederse fakirdir, size akıl verirse zengindir. (derz dolgusu)

- Zengin demeyelim de gelen faturalara bakmiyorsa ve otomatik hesaptaysa fakir degildir. (zoranlasilanbilge)