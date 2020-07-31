Birkan Sokullu-Eda Gürkaynak çiftinden ilk fotoğraf

Birkan Sokullu ile sevgilisi Eda Gürkaynak'ın ilişkisi tam gaz devam ediyor. Instagram hesabını aktif kullanan Sokullu, bu kez aşkını takipçileriyle paylaştı. 34 yaşındaki oyuncunun sevgilisiyle ilk karesi 53 binden fazla beğeni aldı.

Oyuncu, ilişkisini soran muhabirlere, "Kendisi benim kız arkadaşımdır. Daha önce bizi görmememizin nedeni kendisi ABD’de yaşıyordu. Gizlediğimiz bir durum yok” cevabını vermişti.







