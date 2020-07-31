Birkan Sokullu-Eda Gürkaynak çiftinden ilk fotoğraf
Ünlü oyuncu Birkan Sokullu, kısa süre önce cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Eda Gürkaynak ile ilişki yaşamaya başladı. Sokullu, sevgilisiyle ilk pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.
31 Temmuz 2020, Cuma 10:12 Son Güncelleme:
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Birkan Sokullu ile sevgilisi Eda Gürkaynak'ın ilişkisi tam gaz devam ediyor. Instagram hesabını aktif kullanan Sokullu, bu kez aşkını takipçileriyle paylaştı. 34 yaşındaki oyuncunun sevgilisiyle ilk karesi 53 binden fazla beğeni aldı.
Oyuncu, ilişkisini soran muhabirlere, "Kendisi benim kız arkadaşımdır. Daha önce bizi görmememizin nedeni kendisi ABD’de yaşıyordu. Gizlediğimiz bir durum yok” cevabını vermişti.
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