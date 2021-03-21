Magazin Birkan Sokullu hastanelik oldu, hayranları endişelendi

Birkan Sokullu hastanelik oldu, hayranları endişelendi

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Birkan Sokullu hastanelik oldu, hayranları endişelendi

TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı'nda, Han karakterine hayat veren Birkan Sokullu, hastanelik oldu.

21 Mart 2021, Pazar 23:25 Son Güncelleme:
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Başrollerinde Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah ve Merve Dizdar'ın yer aldığı TRT1'in reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı'nda Han karakteri ile izleyicilerin karşısına çıkan Birkan Sokullu hayranlarını endişelendirdi.

Nişantaşı'ndaki özel bir hastaneden çıkarken görüntülenen Birkan Sokullu, sağlık durumu hakkında konuştu. Ayağını inciten Sokullu, "Korkulacak bir durum yok. Geçenlerde yürüyüş yaparken ayağımı incittim. Şu anda iyiyim" dedi.

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