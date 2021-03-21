Birkan Sokullu hastanelik oldu, hayranları endişelendi

Başrollerinde Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah ve Merve Dizdar'ın yer aldığı TRT1'in reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı'nda Han karakteri ile izleyicilerin karşısına çıkan Birkan Sokullu hayranlarını endişelendirdi.

Nişantaşı'ndaki özel bir hastaneden çıkarken görüntülenen Birkan Sokullu, sağlık durumu hakkında konuştu. Ayağını inciten Sokullu, "Korkulacak bir durum yok. Geçenlerde yürüyüş yaparken ayağımı incittim. Şu anda iyiyim" dedi.