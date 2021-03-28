Magazin Birkan Sokullu sevgilisiyle aşk pozu verdi

Birkan Sokullu sevgilisiyle aşk pozu verdi

Magazin

Birkan Sokullu sevgilisiyle aşk pozu verdi

Ünlü oyuncu Birkan Sokullu, sevgilisi Eda Gürkaynak'la bisiklet turuna çıktı. Bisiklet üzerinde selfie çeken çift, bu anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

28 Mart 2021, Pazar 12:22 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Birkan Sokullu ile Eda Gürkaynak'ın ilişkileri tam gaz devam ediyor. Yaklaşık iki yıldır, cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Eda Gürkaynak ile aşk yaşayan ünlü oyuncu, sevgilisiyle bisiklet turuna çıktı. Çift, yaşadıkları romantik anları takipçileriyle paylaştı. Eda Gürkaynak, sevgilisini öpücüklere boğdu.

'BİRBİRİMİZİN HAYATINI KOLAYLAŞTIRIYORUZ'

Birkan Sokullu, geçtiğimiz aylarda ilişkisi hakkında, "Başlarda ayrı şehirlerde, farklı zaman dilimlerinde yaşadık. Bu bize beraberken anda kalabilmeyi öğretti. Çok keyifli vakit geçirmeye başladık. Pozitif ve mutlu bir enerjimiz var. Birbirimizin hayatını kolaylaştırıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Eda Gürkaynak ilişkilerinin ilk döneminde New York Üniversitesi’nde öğrenim görüyordu. Çiftin ilişkisi evliliğe doğru gidiyor.

Oyuncu, 2012 yılında meslektaşı Aslı Enver ile evlenmiş ancak ikilinin beraberlikleri üç yıl sonra bitmişti.

ASLI ENVER CEVABI!

Geçtiğimiz günlerde Birkan Sokullu'ya, bir alışveriş merkezinin otoparkında eski eşi Aslı Enver ile karşılaştığı ve selamlaşmadığı yönünde çıkan haberler sorulmuştu.

Yakışıklı oyuncu, bu iddialara "Arkadaşlar ben o AVM'ye yedi yıldır gitmiyorum. Çıkan haberler doğru değildir. Şu an yanımda kız arkadaşım var ve mutlu giden bir ilişkim var" şeklinde yanıt vermişti.

İlgili Haberler
Birkan Sokullu hastanelik oldu, hayranları endişelendiBirkan Sokullu: Aşka dair radikal kararlar alabilirimBirkan Sokullu, Tuğba Ekinci’nin klibinde rol almış!


Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
28 Mart 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Şirin Sever
Böyle evlilik olur mu?
Şirin Sever
Funda Duru
Kalben: Kanunlar, gelenek ve kültür karşısında herkesin eşit olduğu bir düzende yaşamak istiyorum
Funda Duru
Uğur Alkapar
Minik konsey
Uğur Alkapar
Mehmet Coşkundeniz
Her ilişkide olması gereken 15 önemli unsur
Mehmet Coşkundeniz
Yasemin Candemir
İçten içe öldüren tehlike: Karaciğer Yağlanması
Yasemin Candemir
Suna Akyıldız
Kürkçü dükkanına geri dönmüş
Suna Akyıldız
Hande Kazanova
22 Mart haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
22 Mart haftasına astrolojik bakış: Ekstrem gelişmeler
Öner Döşer
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Elif Demirtaş Bilir
Sizin hiç babanız öldü mü?
Elif Demirtaş Bilir
Gökçen Erdoğan
Süte güvenip de korunmasız sevişmeyin
Gökçen Erdoğan
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Demet Akalın'ın panik anları!