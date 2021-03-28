Birkan Sokullu sevgilisiyle aşk pozu verdi

Birkan Sokullu ile Eda Gürkaynak'ın ilişkileri tam gaz devam ediyor. Yaklaşık iki yıldır, cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Eda Gürkaynak ile aşk yaşayan ünlü oyuncu, sevgilisiyle bisiklet turuna çıktı. Çift, yaşadıkları romantik anları takipçileriyle paylaştı. Eda Gürkaynak, sevgilisini öpücüklere boğdu.

'BİRBİRİMİZİN HAYATINI KOLAYLAŞTIRIYORUZ'

Birkan Sokullu, geçtiğimiz aylarda ilişkisi hakkında, "Başlarda ayrı şehirlerde, farklı zaman dilimlerinde yaşadık. Bu bize beraberken anda kalabilmeyi öğretti. Çok keyifli vakit geçirmeye başladık. Pozitif ve mutlu bir enerjimiz var. Birbirimizin hayatını kolaylaştırıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Eda Gürkaynak ilişkilerinin ilk döneminde New York Üniversitesi’nde öğrenim görüyordu. Çiftin ilişkisi evliliğe doğru gidiyor.

Oyuncu, 2012 yılında meslektaşı Aslı Enver ile evlenmiş ancak ikilinin beraberlikleri üç yıl sonra bitmişti.

ASLI ENVER CEVABI!

Geçtiğimiz günlerde Birkan Sokullu'ya, bir alışveriş merkezinin otoparkında eski eşi Aslı Enver ile karşılaştığı ve selamlaşmadığı yönünde çıkan haberler sorulmuştu.

Yakışıklı oyuncu, bu iddialara "Arkadaşlar ben o AVM'ye yedi yıldır gitmiyorum. Çıkan haberler doğru değildir. Şu an yanımda kız arkadaşım var ve mutlu giden bir ilişkim var" şeklinde yanıt vermişti.



