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Dünya Birleşik Arap Emirlikleri'nde gökdelende yangın: 7 kişi yaralandı

Birleşik Arap Emirlikleri'nde gökdelende yangın: 7 kişi yaralandı

Dünya

Birleşik Arap Emirlikleri'nde gökdelende yangın: 7 kişi yaralandı

Birleşik Arap Emirlikleri'nde 49 katlı bir gökdelende çıkan yangında 7 kişi yaralandı.

06 Mayıs 2020, Çarşamba 09:51 Son Güncelleme:
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Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) bağlı Eş-Şarika Emirliği'nde bir gökdelende çıkan yangında 7 kişinin yaralandığı belirtildi. Şarika Emirliği Basın Ofisi'nin Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, En-Nehde bölgesinde 49 katlı bir gökdelende çıkan yangında hafif şekilde yaralanan 7 kişinin hastaneye kaldırıldıkları kaydedildi.

Açıklamada, sivil savunma ekiplerinin, gökdeleni boşalttığı ve yangını kontrol altına aldığı bildirildi. İmarat el-Yevm adlı gazetenin internet sitesindeki haberde ise sivil savunma ekiplerinin söndürme çalışmaları sırasında gökdelende yangından zarar gören noktaları tespit için insansız hava aracı (İHA) kullandığı bilgisi yer aldı.

Görgü tanıkları da yangının gökdelenin birinci katında çıktığını ve sonrasında hızlı bir şekilde binanın tamamına yayıldığını aktardı.

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AA


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