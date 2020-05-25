Birleşik Krallık, 5G ağlarında Huawei kullanımını kademeli olarak bırakacak
Birleşik Krallık, kendi 5G ağlarında Huawei kullanımını 2023’e kadar kademeli olarak bırakacak. Bu hamle, Başbakan Boris Johnson’ın corona virüs salgını sonrası Huawei’in Birleşik Krallık ağına dahil olmasıyla ilgili ciddi endişeleri olması nedeniyle yapılacak.
25 Mayıs 2020, Pazartesi 11:57 Son Güncelleme:
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Financial Times’a konuşan yetkililer, Birleşik Krallık hükümetinin 5G ağlarındaki Huawei ekipmanlarını kademeli olarak devre dışı bırakmayı planladığını ve 2023’te tamamen ortadan kaldırmayı planladığını açıkladı.
Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson’ın corona virüs salgını sonrasındaki süreçte, Huawei’nin ülke ağına dahil olmasıyla ilgili ciddi endişeleri olması nedeniyle yapılacak.
Huawei yetkilisi Victor Zhang, bunun “anlamsız” olduğunu ifade etti. Zhang, Birleşik Krallık’ın Huawei’yi seçmesinin sebebinin muhtemel en iyi teknolojiye, daha fazla seçeneğe, yeniliğe ve daha fazla tedarikçiye ihtiyacı olması olduğunu söyledi.
Huawei’nin hâli hazırdaki %35’lik kısmını bırakmanın 500 milyon sterline mâl olacağı, tamamen bırakmanın maliyetinin ise çok daha büyük olacağı tahmin ediliyor.