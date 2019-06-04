Dünya Gıda Programı (WFP) Sözcüsü Herve Verhoosel, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki son şiddet olaylarında düzinelerce sivilin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Bölgeye yönelik saldırılardan dolayı 300 bin kişinin yerinden edildiğini aktaran Verhoosel, siviller için hayati öneme sahip binlerce dönümlük buğday ve diğer ekili alanların da ateşe verildiğini belirtti.

Sözcü Verhoosel, "Arpa, buğday ve sebze gibi mahsuller yok edildi. Tarım alanlarının ve tarım sektörünün tahrip edilmesi kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Verhoosel, yakılan arazilerin uydu görüntülerinden tespit edildiğini dile getirerek, kaç dönüm arazinin yandığını ise tam olarak belirleyemediklerini kaydetti.

Ekili tarım arazilerinin kim tarafından ateşe verildiğini de açıklamayan Verhoosel, bununla ilgili Beşşar Esad rejimi ve muhaliflerin birbirini suçladığını aktardı.

Bölgedeki çatışmalardan dolayı çiftçilerin hasat mevsimi boyunca tarlalarına gidemediklerine ve ürünlerine ulaşamadıklarına işaret eden Verhoosel, sivil halkın rehin alınmasının ve halkın gıda ihtiyacının bir savaş silahı olarak kullanılmasının kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Verhoosel, yerinden edilen yüz binlerce kişinin kamplara sığmadığını ve kendilerine barınak aradığını hatırlatarak, WFP'nin yeni yerinden edilmiş 200 bin insana hazır yemek paketleri dağıttığını ifade etti.

REJİM ÇİFTÇİLERİN EMEKLERİNİ YOK EDİYOR

Suriye'de Esed rejimi, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisinde ele geçirdiği yerleşimlerde ekili tarım arazilerini yağmalayarak ve yakarak çiftçilerin emeklerini yok ediyor.

Esed rejimi ordusu ile İran destekli yabancı terörist grupların oluşturduğu rejim güçleri, Hama'nın kuzey ve batı kırsalları ile İdlib'in güney kırsalında ekili tarlaları bombalayarak çiftçilerin mahsul almasını engelliyor ve dolayısıyla binlerce sivilin aç kalmasına yol açıyor.

Saldırılar yüzünden ekili araziler büyük oranda zarar görürken, bazı mahsuller yangın sonucu küle dönüşüyor.

AA