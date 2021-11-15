Birliğimize zarar verebilecek her şeye karşı temkinli olalım

En büyük iyicil Jüpiter

Astrolojinin en büyük iyicili tıbbi astrolojide metabolizma ve zehirlerden arındırma işlevleriyle ilişkili görülür. Jüpiter büyütür, fazlalaştırır, depolar. Haliyle karaciğerde yağ depolanmasıyla da ilişkilidir. Transit Jüpiter Yükselen'imizin ya da Güneş'imizin üzerinden geçtiğinde kilo alabiliriz. Bedenimiz depolama sürecine girebilir. Bu sert açılarda da benzerdir. Özellikle doğum haritasında Güneş-Jüpiter karşıtlığı olan kişilerde kilo sorunlarını oldukça sık görüyoruz. Bu hafta hem Güneş, hem Merkür Jüpiter'e karşıtlık yapacak. Büyük iyicil aynı zamanda aşırılıklarla ve aşırı yüklenme ile de ilişkili olduğundan, kendimize biraz fazla yüklenme riskimiz var. Enerjimiz yerinde olacak, yorulduğumuzu fark etmeyebiliriz. İster istemez direncimizin sınırlarını zorlayabilir, kalbimize, zihnimize, kas ve sinirlerimize aşırı yüklenebiliriz. Metabolizmamız yakma değil, biriktirme eğiliminde olacağından yediklerimizi seçmemizde, ağır-yağlı yemeklerden kaçınmamızda, Jüpiter'in zehirlerden arındırma işlevine destek olmak için gün boyunca bol su içmemizde fayda var.

Ata'mızı saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz

Uyumlu açılar da var

Atatürk'ümüzün ölüm yıl dönümü geçen haftaydı. Tabii ki onu yalnızca ölüm yıldönümünde değil, her zaman büyük bir minnetle anıyoruz. Bu hafta Merkür-Neptün ve Venüs-Uranüs uyumlu açılarına da şahit olacağız. Bu uyumlu açılar sevgili Atatürk'ümüzün doğum haritasında da vardı. Doğum haritasında Venüs-Uranüs uyumlu açısı eşsiz bir kişiliği gösterir, sosyalleşme çok önemli olacaktır. Merkür-Neptün uyumlu açıları da yaratıcılık, duyarlılık ve ruhsallık verir. Dikkatleri üzerine çekebilme, iletişim becerileri, ikna ve hitap yeteneği vaat eder. Bu hafta daha sosyal olabiliriz, daha yaratıcı hissedebilir, kendimizi çok daha iyi ifade edebiliriz. Tıbbi astroloji gözüyle baktığımızda muhakeme ve odaklanabilme yeteneğimiz aratacak, sinir iletimi, solunum sistemi, kan şekeri ve hormon dengesi ile ilgili şifa bulma çabalarımızın karşılığını çok daha kolay alabileceğiz diyebiliriz.

Boğa dolunayı ile gelen Ay tutulması

Hafta sonuna doğru gerçekleşecek tutulmada hem Jüpiter karesinin, hem Mars-Uranüs karşıtlığının, hem de göstergelerle kavuşum yapan büyük yıldızların etkilerini hissedeceğiz. Yazımızın ilk bölümünde Jüpiter ile sert açıların etkilerinden bahsetmiştik. Tıbbi astrolojide Mars-Uranüs sert açıları kas spazmları, gerilmeleri, cerrahiler, kazalarla ilişkili bulunur. Tutulmada Ay Algol, Mars Acrux, Alphecca ve Mimoza, Jüpiter Deneb Algedi yıldızlarıyla kavuşum yapıyor. Güneş ile kavuşuma ilerleyen Merkür Unukalhai, tutulmaya uyumlu açı yapan Plüton Deneb Okab ve Terebellum yıldızlarından etkileniyor. Hem yıldız etkileri, hem tutulma haritasında gördüğümüz açılar sert ya da yıkıcı etkiler olabileceğini gösteriyor. Göz ve diş problemleri, kazalar-yaralanmalar, ruhsal hastalıklar, ameliyat gerektiren hastalıklar, akciğer ve nefes sorunları, mikrobik hastalıklar, zehirlenmeler önümüze gelebilir. Kazalara açık bir dönemde olacağımızdan temkinli olmak, aceleden kaçınmak, olumluda kalmaya çalışmak yerinde olacak.

Astrolokalite gözüyle 19 Kasım tutulmasında Astro*Karto*Grafi çizgileri

Jim Lewis tarafından geliştirilen Astro*Karto*Grafi astrolokalitenin en önemli dallarından biri. Jim Lewis geliştirdiği yöntemi yıldızlı (*) yazdığından, bizler de yıldızlarını eksik etmedik. Tutulmanın önemli etkilerinin nerelerde görülebileceği konusunda ipuçları veren bu çizgilere baktığımızda Afrika kıtasının orta bölümünde ve Ortadoğu'da sert etkilerin daha yoğun hissedilebileceğini görüyoruz. Ülkemizden de birçok çizgi geçiyor, MC-Mars, IC-Uranüs çizgileri ülkemizin batısından geçiyor, Mısır'ın kuzeyinde ASC-Plüton, Afrika ortalarında ASC-Satürn çizgileriyle kesişiyor. ASC-Satürn çizgisi Irak üzerinde, ASC-Plüton çizgisi Moskova'nın güneyinde tutulmanın Ay-Güneş hattıyla kesişiyor. Ülkemiz dâhil, yakın çevremizde tutulmadan en çok etkilenecek yerler çizgilerin kesiştiği yerler diyebiliriz. Batıdan başlayarak sayarsak ASC-Venüs, MC-Merkür, ASC-Plüton, Ay-Güneş hattı ve son olarak güneydoğudan geçen ASC-Satürn hattı ülkemizden geçen diğer çizgiler. Tutulma ülkemizden izlenemeyecek, ama ülkemizin kuruluş haritasının 6-12. evlerini etkilediğinden, ister istemez bizler de etkileneceğiz. 12. ev el altından müdahaleler, dolaplar, gizli düşmanlıklar ile ilişkilidir. Fitnelere kanmayalım, memleketimizin birliğine zarar verebilecek her şeye karşı temkinli olalım.

Haftaya tekrar buluşana kadar sağlıkla, sağlıcakla kalmanız dileğiyle...