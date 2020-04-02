Birlikte daha güçlüyüz

Şimdiden 100 milyonlarca lirayı bulan bağışlar, ihtiyaç sahibi vatandaşlara iletilecek. İşte ilk günden itibaren artarak devam eden, birliktelik ve dayanışma ruhunu pekiştiren bağışlar... Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla AK Parti il başkanları toplantısında konuştu. Belediyelerin virüsle mücadele için bağış toplamasına tepki gösteren Erdoğan, “Devlet içinde, devlet olmanın anlamı yoktur. Bu kampanyalar sadece devletimizin açıkladığı birimler tarafından yürütülüyor. Bunların takibi İçişleri Bakanlığı, valiliklerimiz vasıtasıyla yapılıyor. Belediyeler böyle kampanyalar açacak olursa, devlet içinde devlet olur. Yasalar da buna müsaade etmiyor” dedi.

Üretimin ve ihracatın devam etmesi konusunda da kararlı olduklarını, alınan tedbirlerden etkilenen tüm kesimlere yönelik çok ciddi destek ve erteleme paketleri açıkladıklarını anımsatan Erdoğan, bu sıkıntılı dönemde fedakarca görev yapan sağlık personeli, güvenlik güçleri, gıda ve temizlik üretimi ile tedarik zincirlerinde görev yapanlara da teşekkür etti.

Bankalar sendikalar...

Halkbank: 56 milyon TL destek verdiğini duyurdu.

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih: Kampanyaya 50 milyon lira bağışladık.

Akbank: Sağlık kuruluşları ve çalışanları için 10 milyon liralık kaynak ayırdı.

Kredi Garanti Fonu (KGF): 1 milyon lira bağışla katkıda bulundu.

Kuveyt Türk: 20 milyon TL bağış yaptı.

Petkim: Tıbbi malzemelerin ve ambalajların hammadde üretimine ağırlık vererek, talebi karşılamak için 24 saat kesintisiz çalıştığını açıkladı.

SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu: Bir maaşımı bağışladım. Yönetim kurulu üyeleri de birer maaşlarını bağışladı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK): Başkan ve yönetim kurulu üyeleri bir ila üç maaş arasında bağışta bulundu.

Borsa İstanbul: Grup olarak 5 milyon lira destek sağladı.

Petrol Ofisi CEO’su Selim Şiper: Corona virüs ile mücadele sürecinde hiçbir çalışanı işten çıkarmayacağız.

Tüm-İş Konfederasyonu Başkanı Mahmut Şahin: Konfederasyon olarak 7 bin üyemiz bulunuyor. Her işçi kardeşimiz adına 10 lira bağışta bulunuyoruz.

Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan: 1 milyon lira ile bağışımızı başlatıyoruz.

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol: 20 milyon lira destek vereceğiz.

Finansal Kurumlar Birliği: 500 bin lirayla katıldı.

İstanbul Kalkınma Ajansı: Virüsle mücadele projelerine 51 milyon lira kaynak tahsis etti. l

İstanbul Sanayi Odası (İSO): 1 milyon TL destekte bulundu.

İşten çıkarmayacaklar

Limak Holding Başkanı Nihat Özdemir: Valilik aracılığıyla 7 milyon TL bağışta bulunuyoruz. Buna ilave iştiraklerimiz vasıtasıyla koli ve tıbbi malzeme yardımları yapıyoruz.

Sanko Holding Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu: Çalışanlarımıza ve ihtiyaç sahiplerine toplam 22 milyon liralık destek sağladık.

Rönesans Holding: 8 milyon TL bağışladı.

Ahlatcı Holding: 3300 çalışanımızdan bir tekinin bile işine son vermeyeceğiz. Hatta 330 kişiyi işe alacağız.

Unilever: 81 ildeki kamu hastanelerine, 16 ton Lipton siyah çay ve bitki çayı ile 30 ton Knorr çorba gönderecek.

Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu: Üç farklı koruyucu ekipman üretimine başladık. Bu hafta 5 bin adedin üzerinde ekipmanı üreterek hastanelerimize dağıtacağız.

Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu: Yerli tıbbi cihaz, N95 kalitesinde maske ve elektrik olmayan ortamda oksijen üretimi projelerine destek oluyoruz.

Mars Logistics Başkanı Garip Sahillioğlu: ‘İş hacmi azaldı’ diye bu dönemde kimseyi işten çıkarmayacağız.

Henkel: Dünya Sağlık Örgütü / Birleşmiş Milletler Vakfı COVID-19 fonuna ve seçilmiş organizasyonlara 2 milyon Euro değerinde bağış yaptı.

VAKKO: Üretim merkezini Sağlık Bakanlığı'na teslim etmek üzere maske üretimine tahsis etti.

Hyosung: 10 bin maske ve 10 bin eldiven desteği sağlayacak.

Çorum Valisi ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı: 6 milyon lira bütçeli hibe programı başlattı.

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