Birlikte inşa davetine 200 başvuru geldi

Konut üretimini hızlandırmak amacıyla özel sektöre öncü olarak 2021’in son aylarında 15 bin konutu devreye alan Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), üretimi hızlandırmak adına bir adım daha atıp ‘gel, beraber inşa edelim’ çağrısı yapmıştı. Bu çağrı, küçük ve orta ölçekli geliştiricilerden yoğun talep gördü.

ÜRETIME HIZ VERECEK

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli’nin açıklamasının ardından 200’e yakın firmanın başvuruda bulunduğu belirtildi. Başvuruların hem Emlak Konut ve iştiraki Emlak Planlama İnşaat Proje Yönetimi (EPP) internet sitesi hem de çağrı merkezi üzerinden yapılabildiğini ifade eden Gedikli, orta ve küçük ölçekli yatırımcıyı harekete geçirmek, üretimi, istihdamı artırmak, büyümeye ve ekonomiye katkı sağlamak amacıyla oluşturulacak bu girişime gelen başvurulardan memnuniyet duyduğunu belirtti.

SAHADA ÇALIŞMA BAŞLADI

Üretimi teşvik için başlattıkları bu projenin çalışmalarına hız verdiklerini ifade eden Gedikli, şunları söyledi:

“Üreten Türkiye için orta ve küçük ölçekli girişimci ile geliştireceğimiz bu projeye 200’ü aşkın başvuru sonrası ekiplerimiz sahada inceleme yapmaya başladı. Emlak Konut adına bir sonraki aşamaya geçtiğimizi söyleyebilirim. Ülkemizin ve milletimizin gücüne güveniyor, üretimde sağladığımız istikrarın arkasında duruyoruz.”

MARKA GÜCÜYLE VATANDAŞ KAZANACAK

Emlak Konut’un kendi projelerini yönettiği anlayış ve prensiple ilerleyeceklerini anlatan Gedikli, şöyle konuştu:

“Bizim kontrolümüzde ama birlikte yeni konutlar üreteceğiz. Elinde dönüşüm yapmak için veya yeni proje geliştirmek için projesi, kat karşılığı sözleşmesi veya yapı ruhsatı olan üreticiler bize veya iştirakimiz EPP’ye başvurabilir. Böylece hem inşaatlarımızı devletin gücüyle ve marka değeriyle yapacağız hem de vatandaşımız kazanacak.”