Birlikte yaşadığı kadını öldüren zanlı: Bıçakladığımı hatırlamıyorum

Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi Seyman Sokak üzerindeki apartmanın birinci katında dün meydana gelene olayda, işsiz olan Tacettin Yağız'a 4 yıldır birlikte yaşadığı Ülviye İnce, iş bulmasını söyledi. Bunun üzerine çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Darbedilen kadın, çığlık atarak, "Beni kurtarın" diye bağırdı.

Sesi duyan komşular polise haber verirken, Yağız, İnce'yi, defalarca bıçaklayarak öldürdü. Ardından da aynı bıçağı kendi vücuduna saplayarak, intihara kalkıştı. Kapısı kilitli olduğu için polisin çilingir yardımıyla girdiği evde kadının cansız bedeni bulundu. Yaralı halde olan Tacettin Tağız ise Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavisi tamamlanan Yağız, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

İlk ifadesinde olay anını hatırlamadığını öne süren Yağız, 10 yaş büyük olan Ülviye İnce’nin kendisini sürekli aşağılayıcı sözlerle bunalttığını iddia etti. Yağız, “Bana karşı sürekli aşağılayıcı konuşup, bunaltıyordu. Olay gecesi parka gitmiştik, orada da tartıştık. Daha önce iş kazası geçirdiğim için çalışmıyordum. Bana sürekli iyileşemeyeceğimi söyleyerek, laf ediyordu. Olay sabahı marketten su alıp geldim, uyanmıştı. Kahvaltı için mi uyandığını sorduğumda beni tersledi. Sonra ben sigara içmek için balkona çıktım. Bıçağı aldığımı ve bıçakladığım kısımları hatırlamıyorum” dedi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ayrıca Tacettin Yağız’ın bir süredir kullandığı depresyon haplarından çok sayıda aldığı tespit edildi. Hastanede midesi yıkanan Yağız, emniyetteki işlemlerinin ardından elleri önden kelepçeli olarak adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Eskişehir’de birlikte yaşadığı Ülviye İnce’yi (52), aralarında çıkan tartışmada defalarca bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Tacettin Yağız (42), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

DHA