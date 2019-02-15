​Uşak'ta bir kişi, bugün sabah saatlerinde birlikte yaşadığı kadını rehin aldı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ancak şüpheli, gelen polislere ateş açtı.

Silahtan çıkan kurşunla göğsünden vurulan polis memuru, olay yerinde şehit oldu. Polislerin de karşılık verdiği şüpheli, vurularak öldürüldü.

ŞÜPHELİ HAKKINDA UZAKLAŞTIRMA KARARI VAR

Uşak'ın Banaz ilçesinde bugün saat 06.00 sıralarında, daha önce birlikte yaşadığı kadını rehin alıp, olaya müdahale eden polis memurunu şehit eden, kendisi de vurularak etkisiz hale getirilen şüpheli hakkında uzaklaştırma kararı olduğu ortaya çıktı.

Polis ekiplerinin gelen ihbar üzerine adrese gittiği, rehin alınan kadının kızının polise kapıyı açtığı bildirildi. İçeri giren polis memuru olaya müdahale edince, kadının başına tabanca dayayan şüpheli tarafından göğüs boşluğundan vurularak şehit edildi. Bunun üzerine eve giren diğer polisler, şüpheliyi vurarak etkisiz hale getirdi.

ŞEHİT POLİS, KONYA NÜFUSUNA KAYITLI

Şehit edilen polis memuru Mehmet Aksoy'un (37), cenazesi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

​Şehit polis memuru Aksoy'un Konya nüfusuna kayıtlı olduğu bildirildi.