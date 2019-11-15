Birlikte yaşadığı kadını sopayla döverek öldürdü

Gece saatlerinde Meram ilçesi Tırılırmak Mahallesinde Mahmud El H., birlikte yaşadığı Halidiye El H. ile belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. İddiaya göre Mahmud El H., tartışma sırasında 4 yaşlarındaki çocuğunun gözü önünde dini nikahlı eşine sopayla saldırdı.

Sopayla dövdüğü kadının baygınlık geçirdiğini sanan Mahmud El H., yaklaşık 2 saat sonra eşinin ayılmaması üzerine komşularından yardım isteyip, polis ve sağlık görevlilerini çağırmasını istedi.

Öldüğü belirlendi

Olay yerine gelen sağlık görevlileri Halidiye El H.'nin öldüğünü belirledi. Genç kadının cansız bedeni otopsi için Konya Numune Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Mahmud El H., gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.



