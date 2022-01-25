Türkiye Birlikte yemek yediği akrabasını tüfekle öldürdü!

Birlikte yemek yediği akrabasını tüfekle öldürdü!

Türkiye

Birlikte yemek yediği akrabasını tüfekle öldürdü!

Mersin Erdemli'de Y.S. restoranda birlikte yemek yediği akrabası M.S. tüfekle vurarak öldürdü.

25 Ocak 2022, Salı 17:00 Son Güncelleme:
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Olay, dün akşam saatlerinde Merkez Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı'ndaki bir restoranda meydana geldi. Şanlıurfa'dan ilçeye gezmeye gelen Y.S. ve akrabası M.S., yemek için restorana gitti. Yemek yedikten sonra Y.S. ile M.S. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine park halindeki aracından av tüfeğini alan Y.S., restorana dönüp M.S.'ye ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar M.S.'nin başına isabet etti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.S. hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan Y.S.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

 Mehmet DOĞANER / DHA


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