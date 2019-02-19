Filmini yapım aşamasında Netflix’e satan Erdoğan şu açıklamayı yaptı: “Sektörde yaşanan bu krizde ve değişen dünya koşullarında sinemayı ayakta tutmak adına yaptığımız anlaşma Türk sinemasını daha iyi yere taşıyacak.”

'GÖRÜNCE ŞAŞIRDIM'

Televizyon ve Sinema Film Yapımcıları Meslek Birliği Başkanı Birol Güven ise Yılmaz Erdoğan’a karşı şu açıklamayı yaptı: “Bu durumun sinema sektörümüze telafisi mümkün olmayan zararlar vereceğini düşünüyoruz.”

Cem Yılmaz “Haberim yoktu, görünce şaşırdım. Benim filmlerim sinema salonlarında vizyona girecek. Böyle bir satış düşüncem yok” diye konuştu.

Netflix, ‘Recep İvedik 6’ filmi vizyona girmek üzere olan Şahan Gökbakar’a 3.5 milyon Euro’luk teklifte bulundu. Gökbakar’ın filmi satıp satmayacağı henüz belli değil.