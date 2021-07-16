Türkiye Biruni Üniversitesi 14 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak

Biruni Üniversitesi 14 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak

Türkiye

Biruni Üniversitesi 14 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak

Biruni Üniversitesi Rektörlüğü 14 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacağını duyurdu.

16 Temmuz 2021, Cuma 16:54 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun Ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar hakkında Yönetmelik'in İlgili Maddeleri Uyarınca "Öğretim Elemanı" Alınacaktır" açıklaması yapıldı.

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