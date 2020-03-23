Türkiye Biruni Üniversitesi 48 öğretim üyesi alacak

Biruni Üniversitesi 48 öğretim üyesi alacak

Türkiye

Biruni Üniversitesi 48 öğretim üyesi alacak

İstanbul'da yer alan Biruni Üniversitesi'ne 48 öğretim üyesi alınacağı duyuruldu. Biruni Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı için son başvuru tarihini 6 Nisan 2020 olarak açıkladı.

23 Mart 2020, Pazartesi 17:42 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

Biruni Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca ''Öğretim Üyesi'' alınacaktır" denildi. Öğretim üyesi ilanına son başvuru tarihi ise 6 Nisan 2020.

Biruni Üniversitesi öğretim üyesi alımı detayları için tıklayın


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Arazide ve yolda Discovery farkı
Hakan Çelik
Candaş Tolga Işık
Halimiz itten beter keyfimiz paşada yok!
Candaş Tolga Işık
Oral Çalışlar
Doktorlarımız...
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Kimsenin canı diğerinden kıymetli değildir... Tahran uçağındaki kavga
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Pistten çıkan uçak soruşturması: Kaptan pilot ev hapsi şartıyla tahliye edildi