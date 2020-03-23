Biruni Üniversitesi 48 öğretim üyesi alacak

Biruni Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca ''Öğretim Üyesi'' alınacaktır" denildi. Öğretim üyesi ilanına son başvuru tarihi ise 6 Nisan 2020.



