Biruni Üniversitesi 48 öğretim üyesi alacak
İstanbul'da yer alan Biruni Üniversitesi'ne 48 öğretim üyesi alınacağı duyuruldu. Biruni Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı için son başvuru tarihini 6 Nisan 2020 olarak açıkladı.
23 Mart 2020, Pazartesi 17:42 Son Güncelleme:
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Biruni Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca ''Öğretim Üyesi'' alınacaktır" denildi. Öğretim üyesi ilanına son başvuru tarihi ise 6 Nisan 2020.
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