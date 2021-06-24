Türkiye Bisiklet sürerken düşen Siraç'ın bacağına demir saplandı

Bisiklet sürerken düşen Siraç'ın bacağına demir saplandı

Türkiye

Bisiklet sürerken düşen Siraç'ın bacağına demir saplandı

Ankara'da parkta bisiklet kullanırken dengesini kaybedip yere düşen 11 yaşındaki Siraç D.'nin bacağına inşaat demiri saplandı.

24 Haziran 2021, Perşembe 09:35 Son Güncelleme:
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Olay, saat 19.00 sıralarında Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesinde bulunan Köroğlu Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre parkta bisiklet süren Siraç D., dengesini kaybederek, parkta yenileme çalışmalarının yapıldığı molozların üstüne düştü. Molozların arasında bulunan inşaat demiri, Siraç'ın bacağına saplandı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Siraç'ın bacağına saplanan demir, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çıkartıldı. Siraç, olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası Hacettepe Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

DHA

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