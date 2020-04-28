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Türkiye Bisikletine motor taktı

Bisikletine motor taktı

Türkiye

Bisikletine motor taktı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde üniversite öğrencisi Mustafa Kemal Adıgüzel (20), bisikletine benzinli motor taktı. Adıgüzel, boş zamanlarında motorlu bisikletiyle geziyor.

28 Nisan 2020, Salı 23:55 Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaşayan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 1’inci sınıf öğrencisi Mustafa Kemal Adıgüzel hem bisiklet hem de motosiklete binme arzusunu gidermek için farklı bir yönteme başvurdu. Bisikletine benzinli motor ile depo ve karbüratör montajladı. Motoru bisikletin arka tekerine takan Adıgüzel, bisikletinin hem motor hem de pedalla hareket etmesini sağladı.

Mustafa Kemal Adıgüzel, boş zamanlarında motorlu bisikletiyle gezerek zaman geçiriyor.

Mustafa Kemal Adıgüzel, "Bir yandan bisiklete binip bir yandan da motosiklete binme isteğim vardı. Böyle bir fikir geliştirdim. Zaten hızlı motorlar var. Onların distribütörlerinden motorunu getirtebiliyorsunuz. Hevesimi almış oldum. Depo, karbüratör ve motor hepsi ayrı parça olarak geliyor. Ben birleştirdim" dedi.

DHA

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